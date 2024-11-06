Харрис обошла Трампа в «пророческом регионе», но он лидирует в ключевых штатах. Что известно о ходе выборов в США?

Харрис победила Трампа на выборах президента США в регионе-предсказателе

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис обошла своего оппонента республиканца Дональда Трампа по голосам избирателей в «пророческом регионе», пишет The New York Post (NYP).

По данным издания, результаты голосования на острове Гуам не учитываются на президентских выборах, но играют важную роль для политологов и социологов.

Журналисты подчеркнули, что итоги голосования на острове, находящемся во владении США с 2004 года, правильно предсказывали победителя на всех президентских гонках.

Ранее стало известно, что текущие выборы стали самыми дорогими в истории США. По данным Financial Times (FT), Трамп и Харрис потратили на свои предвыборные кампании 3,5 миллиарда долларов.

Трамп лидирует в ряде штатов, в том числе ключевых для итогов выборов

Появились первые результаты выборов после закрытия участков в некоторых штатах США. По итогам подсчета менее одного процента голосов в Индиане кандидат от республиканцев Дональд Трамп лидирует с 71,5 процента, у его оппонента Камалы Харрис 26,7 процента, передает Associated Press.

Трамп также лидирует в штате Кентукки, он набрал более 63 процентов по итогам подсчетов двух процентов голосов, Харрис получила более 35 процентов. По данным CNN, Трамп в этом штате пока набирает 60,9 процента, у его оппонента 37,8 процента.

AP также заявило, что кандидат от республиканцев первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков. На момент первых публикации первых данных Трамп набирал 101 голос выборщиков, в то время как Харрис — лишь 49.

Подсчеты бюллетеней продолжаются, по информации AP сейчас у Трампа более 200 голосов.

210 голосов выборщиков набирает Трамп, у Харрис 112

Несколько отличаются результаты по подсчетам телеканала Fox News, он заявляет, что у Трамп перешагнул отметку в 200 голосов выборщиков, в то время как у Харрис 117. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.

Решающим станет голосование в колеблющихся штатах

Решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах. На этих выборах президента США к ним относятся штаты Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

AP отмечает, что в Пенсильвании по итогам подсчета 44 процентов голосов Трамп догнал Харрис, хотя изначально там лидировала кандидат от демократов. Он набирает 50,7 процента против 48,4.

В свою очередь данные компании Edison research свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне 48 процентов избирателей поддерживают Камалу Харрис. Данный результат на четыре процента меньше, чем у Джо Байдена на выборах 2020 года, тогда за него проголосовали 52 процента избирателей.

Портал RealClearPolitics приводит сведения, что Дональд Трамп опережает свою соперницу в большинстве колеблющихся штатов.

Харрис на данный момент опережает Трампа в Иллинойсе (54,7 против 44), Нью-Йорке (59,6 против 40,4), Вермонте, Массачусетсе, Коннектикуте и других традиционно голосующих за демократов штатах. В республиканских штатах преимущество за Трампом.

В колеблющемся Висконсине соотношение 49,6 против 48,7 в пользу Трампа, со значительным отрывом республиканец лидирует в Миннесоте (58,5 против 38,1), Айове (53,1 против 45,7), Канзасе (52,9 против 45,4), Северной Каролине (52, 5 против 46,4), Джорджии (51,3 против 48,1).

Трамп заявил о массовом мошенничестве в колеблющемся штате

Трамп заявил, что располагает информацией о массовых фальсификациях на президентских выборах в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания.

Много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии. Правоохранительные органы на подходе! Дональд Трамп кандидат в президенты США

Никакие подробности заявления политик не привел.

До этого Трамп заявил, что готов признать поражение на выборах, если посчитает, что проиграл честно. Он также подчеркнул, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после подведения итогов выборов.

Штаб Трампа уверен, что политик не станет досрочно объявлять о победе

Пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Кэролайн Ливитт выразила сомнения в том, что экс-глава Белого дома примет решение досрочно объявить о своей победе.

Я не думаю, что это произойдет. Я оставляю это на его усмотрение Кэролайн Ливитт пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа

Она подчеркнула, что Трамп объявит о победе на выборах и выступит с речью перед сторонниками «в подходящее время».

Штаб кандидата в американские президенты считает, что победитель выборов вряд ли будет выявлен к вечеру вторника, 5 ноября. «В лагере Трампа растет уверенность в том, что до конца вечера будут названы результаты выборов в нескольких ключевых штатах», — усомнились источники. По их словам, по этим данным можно будет судить, как складывается голосование.

