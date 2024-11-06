В штабе Трампа оценили возможность досрочного объявления о победе на выборах

В штабе Трампа усомнились, что он досрочно объявит о победе на выборах

Пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Кэролайн Ливитт выразила сомнения в том, что экс-глава Белого дома примет решение досрочно объявить о своей победе. Об этом она рассказала в интервью NBC News.

«Я не думаю, что это произойдет. Я оставляю это на его усмотрение», — заявила Ливитт, выразив уверенность в том, что Трамп объявит о победе на выборах и выступит с речью перед сторонниками «в подходящее время».

Ранее телеканал CNBC сообщил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на возврат утраченных территорий или выплату компенсации со стороны России.