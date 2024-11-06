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02:06, 6 ноября 2024Мир

В США раскрыли итоги победы Трампа для Зеленского

CNBC: победа Трампа станет для Зеленского концом финансирования Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Yves Herman / Reuters

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на возврат утраченных территорий или выплату компенсации со стороны России. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков.

«Зеленский вряд ли сможет добиться возвращения <…> полуострова Крым и региона Донбасc <…> или получить репарации за огромный ущерб, нанесенный его стране», — отметил старший научный сотрудник британского Королевского института объединенных оборонных исследований Тим Уилласи-Уилси.

Также аналитики выразили мнение, что Трамп может сообщить о блокировку финансовой помощи Киеву, чтобы принудительно прекратить конфликт. «Это вполне вероятный вариант развития событий», — пояснил CNBC.

Ранее помогавший российским военным на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис потенциально могли бы положить конец украинскому конфликту, но не желают этого делать.

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