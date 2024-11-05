В США заявили о нежелании Трампа и Харрис завершать конфликт на Украине

Мартиндейл: Трамп и Харрис могли бы завершить конфликт на Украине, но не хотят

Помогавший российским военным на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис потенциально могли бы положить конец украинскому конфликту, но не желают этого делать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как я уже говорил, дело лишь в том, чтобы заставить Америку, заставить американское правительство осознать, что война не в их интересах», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет личную ответственность за начало конфликта с Россией. По его словам, глава Украины «никогда не должен был позволить этому начаться». При этом он добавил, что это «не означает, что он не хочет помочь Украине». Трамп также назвал Зеленского величайшим продавцом.