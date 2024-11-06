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04:57, 6 ноября 2024Мир

Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков

AP: Трамп первым получил 100 голосов выборщиков, вдвое опередив Харрис
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков, опередив свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис более чем вдвое. О этом сообщает Associated Press (AP).

Согласно прогнозу агентства, Трамп набрал 101 голос выборщиков, в то время как Харрис — лишь 49. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538.

Решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах. На этих выборах президента США к ним относятся штаты Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что его победа на выборах поможет предотвратить третью мировую войну. После встречи с украинским президентом Дональд Трамп написал, что Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.

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