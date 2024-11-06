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01:35, 6 ноября 2024Мир

В США назвали победителя выборов в «пророческом регионе»

NYP: Харрис обошла Трампа в «пророческом регионе»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Jim LoScalzo / Global Look Press

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис обошла своего оппонента республиканца Дональда Трампа по голосам избирателей в «пророческом регионе», пишет The New York Post (NYP).

По данным издания, результаты голосования на острове Гуам не учитываются на президентских выборах, но играют важную роль для политологов и социологов.

Журналисты подчеркнули, что итоги голосования на острове, находящемся во владении США с 2004 года, правильно предсказывали победителя на всех президентских гонках.

За день до президентских выборов в США стало известно, что Трамп и Харрис имеют равные шансы на победу. Были названы рейтинги политиков. Так, кандидаты шли вровень, их поддерживали по 49 процентов зарегистрированных избирателей. Социолог Билл Макинтурфф прокомментировал эти данные тезисом, что равенство сил между Трампом и Харрис демонстрирует сильное разделение в американском обществе.

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