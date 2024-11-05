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20:36, 5 ноября 2024Мир

Трамп высказался о беспорядках своих сторонников после выборов

Трамп заявил, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после выборов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после подведения итогов выборов. Слова политика передает CNN.

«Конечно, не будет никакого насилия. Мои сторонники не являются жестокими людьми», — отметил республиканец.

Трамп также добавил, что признает свое возможное поражение только в том случае, если сочтет, что выборы прошли «честно и независимо».

Ранее Трамп проголосовал на выборах президента США. Политик прибыл на избирательный участок в Палм-Бич в штате Флорида вместе со своей женой Меланией. После голосования кандидат выступил с речью.

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