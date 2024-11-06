В США заявили о поддержке Харрис 48 процентами избирателей

Edison research: предварительно, 48 % избирателей США поддерживают Харрис

По предварительным данным exit poll, 48 процентов избирателей США на общенациональном уровне поддерживают кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис. Об этом свидетельствуют данные компании Edison research, передает Reuters.

Агентство заявило, что данный результат на четыре процента меньше, чем у Джо Байдена на выборах 2020 года, тогда за него проголосовали 52 процента избирателей.

Ранее сообщалось, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов. Такие данные привел портал RealClearPolitics. По его данным, Трамп опережает по уровню поддержки Харрис в Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Неваде и Пенсильвании. Харрис получила преимущество над Трампом только в Мичигане и Висконсине.