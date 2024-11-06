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00:08, 6 ноября 2024Мир

Трамп опередил Харрис в большинстве колеблющихся штатов

RealClearPolitics: Трамп опережает Харрис в большинстве колеблющихся штатов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов. С такими данными выступил портал RealClearPolitics.

По данным портала, Трамп опережает по уровню поддержки Харрис в Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Неваде и Пенсильвании. Харрис получила преимущество над Трампом только в Мичигане и Висконсине.

Ранее сообщалось, что американские букмекеры в последние дни начали повышать ставки на победу Трампа. Так, согласно последнему отчету, Трамп сохраняет лидерство по сравнению со своим конкурентом от Демократической партии вице-президентом Камалой Харрис. На прошлых выходных Трампу в среднем предсказывали победу 56,7 процента, однако к среде уровень его поддержки повысился до 58,7 процента.

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