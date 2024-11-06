Текущие выборы оказались самыми дорогими за всю историю США

FT: выборы стали самыми дорогими в истории США с тратами 3,5 миллиарда долларов

Текущие выборы стали самыми дорогими в истории США, говорится в анализе газеты Financial Times (FT).

По информации издания, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и его оппонентка от демократов Камала Харрис потратили на свои предвыборные кампании 3,5 миллиарда долларов. «Что делает президентскую гонку 2024 года самыми дорогими всеобщими выборами в истории США», — говорится в сообщении.

При этом с учетом усилий комитетов двух партий и других групп на предвыборную гонку было собрано в общей сложности 4,2 миллиарда долларов. При этом Харрис собрала больше, чем Трамп — 2,3 миллиарда долларов против 1,8 миллиарда.

На предвыборную кампанию демократы также потратили больше — 1,9 миллиарда долларов против 1,6 миллиарда у республиканцев.

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