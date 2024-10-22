Маск предупредил об угрозе для экономики США

Илон Маск заявил об угрозе банкротства для США

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск предупредил о риске банкротства США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Маск заявил об угрозе банкротства для США в том случае, если расходы страны не будут сокращены. Таким образом он прокомментировал публикацию пользователя Х, в которой он представил информацию данные о числе процентных платежей по американскому госдолгу.

«Если не произойдет радикального сокращения государственных расходов, то, подобно человеку, взявшему на себя слишком много долгов, Америка станет фактическим банкротом», — написал Маск на своей странице в Х,

По мнению бизнесмена, проценты по долгу стремительно поглощают налоговые поступления, не оставляя ничего на критические траты.

Ранее Маск заявил, что санкционная политика США сделала Россию сильнее. По его словам, российская экономика оказалась устойчивой к внешнему давлению.

