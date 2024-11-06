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15:26, 6 ноября 2024Культура

Лепс рассказал об отношениях с 18-летней невестой

Григорий Лепс заявил, что 18-летняя невеста впечатлила его своей образованностью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Григорий Лепс

Григорий Лепс . Кадр: Роман Костомаров / RuTube

Эстрадный певец Григорий Лепс раскрыл детали отношений со своей 18-летней невестой Авророй Кибой. Об этом он высказался в интервью фигуристу Роману Костомарову на Rutube.

62-летний артист заявил, что хочет завести с девушкой семью. «Работать придется много. Дети будут точно», — сказал он.

Лепс также выразил надежду на то, что их с Кибой отношения будут долгими. «Потому что если эти отношения не срастутся, ну, я не буду стреляться, я пойду дальше. Ну просто будет жаль. Я этого не допущу», — добавил певец.

На данный момент Киба находится в Лондоне. Исполнитель поделился, что после новогодних праздников они планируют отправиться на совместный отдых. «Прекрасный человек, великолепно образованный. Не по годам умен этот человечек», — заключил он.

Ранее Григорий Лепс заявил о желании зачать троих детей с 18-летней невестой.

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