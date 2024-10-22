Лепс заявил о желании зачать троих детей с 18-летней невестой

Григорий Лепс заявил, что хочет завести троих детей со своей 18-летней невестой

Певец Григорий Лепс заявил о желании завести еще как минимум троих детей. Об этом артист рассказал в программе «Тема» на телеканале RU.TV.

На вопрос о своих отношениях с молодой невестой Авророй 62-летний артист сообщил, что у них все серьезно. По словам Лепса, пара планирует пополнение уже в ближайшее время.

«Я планирую как минимум троих. У меня мечта довольно обыденная. Родить детей и дожить хотя бы до того, как они окончат школу. Это наверное лет 15-16, к тому моменту я должен еще из себя что-то представлять как артист», — сказал Лепс.

Ранее стало известно, что 18-летняя избранница Григория уехала в Европу, где поступила в университет.