Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:26, 22 октября 2024Культура

Лепс заявил о желании зачать троих детей с 18-летней невестой

Григорий Лепс заявил, что хочет завести троих детей со своей 18-летней невестой

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Певец Григорий Лепс заявил о желании завести еще как минимум троих детей. Об этом артист рассказал в программе «Тема» на телеканале RU.TV.

На вопрос о своих отношениях с молодой невестой Авророй 62-летний артист сообщил, что у них все серьезно. По словам Лепса, пара планирует пополнение уже в ближайшее время.

«Я планирую как минимум троих. У меня мечта довольно обыденная. Родить детей и дожить хотя бы до того, как они окончат школу. Это наверное лет 15-16, к тому моменту я должен еще из себя что-то представлять как артист», — сказал Лепс.

Ранее стало известно, что 18-летняя избранница Григория уехала в Европу, где поступила в университет.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Заявивший о гибели бойца СВО ради «солнечного дня» мэр уволился. На отставке настоял губернатор, которому было стыдно

      Эндокринолог назвала одну из главных причин сахарного диабета

      Обнаружено самое маленькое яйцо динозавра

      Прожившего на станции скорой помощи 16 лет кота спасли от «увольнения»

      Неизвестные напали на мужчину около ТЦ в Подмосковье и отрезали ему ухо

      В сети возмутились ценой шубы российского бренда Lime

      У российской туристки украли телефон, деньги и драгоценности на курорте Таиланда

      Франция начнет испытания демонстратора многоразовой ракеты

      Новую стратегию съемок фильмов от Netflix высмеяли

      Москвичам назвали срок наступления заморозков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше