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19:38, 6 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко поздравил Трампа с возвращением в президенты США

Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах в США
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Об этом пишет агентство «БелТА».

«Сердечно поздравляю Вас с возвращением на должность Президента Соединенных Штатов Америки», — заявил Лукашенко в официальном поздравлении. По его словам, голосование в этом году проходило в беспрецедентной борьбе.

Лукашенко добавил, что результаты выборов являются «воплощением личного подвига» Трампа. Глава Белоруссии пожелал ему здоровья и метких политических решений, который сделают Америку снова великой.

Ранее Александр Лукашенко назвал Трампа победителям на выборах в США, когда рассказывал о критике социализма.
«Правда, и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял [кандидата от демократов Камалу] Харрис в том, что она социалистка и коммунистка», — заявил он.

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