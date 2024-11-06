Лукашенко поздравил Трампа с возвращением в президенты США

Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Об этом пишет агентство «БелТА».

«Сердечно поздравляю Вас с возвращением на должность Президента Соединенных Штатов Америки», — заявил Лукашенко в официальном поздравлении. По его словам, голосование в этом году проходило в беспрецедентной борьбе.

Лукашенко добавил, что результаты выборов являются «воплощением личного подвига» Трампа. Глава Белоруссии пожелал ему здоровья и метких политических решений, который сделают Америку снова великой.

Ранее Александр Лукашенко назвал Трампа победителям на выборах в США, когда рассказывал о критике социализма.

«Правда, и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял [кандидата от демократов Камалу] Харрис в том, что она социалистка и коммунистка», — заявил он.

