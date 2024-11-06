Лукашенко прокомментировал результаты президентских выборов в США

Лукашенко назвал Трампа победителем на выборах президента в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа победителем на выборах главы государства в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня о социализме все больше и больше начинают говорить. В середине 90-х просто топтали ногами все эти определения. Правда, и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял [кандидата от демократов Камалу] Харрис в том, что она социалистка и коммунистка», — заявил белорусский лидер.

Утром 6 ноября Fox News передал, что, по предварительным данным, Трамп набрал 277 голосов выборщиков. Телеканал отметил, что необходимым для победы значением голосов считается 270.

Предварительные итоги выборов также прокомментировал сам Трамп. Политик объявил о своей победе во время выступления перед сторонниками во Флориде и поблагодарил американцев.