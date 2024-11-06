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05:56, 6 ноября 2024Россия

Хлопок бытового газа произошел в многоэтажке в российском регионе

МЧС России: один человек погиб и один пострадал при хлопке газа в Воронеже
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Один человек погиб и один пострадал при хлопке бытового газа в Воронеже, говорится в Telegram-канале МЧС России.

Как отметили в министерстве, пожар произошел на втором этаже девятиэтажного дома. Загорелись три квартиры. Сотрудники МЧС России эвакуировали из здания 32 человека, среди которых один ребенок. Во время тушения был обнаружен погибший, его личность устанавливается. Пострадал 15-летний подросток.

«Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа», — подчеркнули в ведомстве. На месте работают 48 специалистов, а также 16 единиц техники.

Ранее в Самаре произошел взрыв газа в жилом доме. Травмы получила 75-летняя женщина, ее доставили в больницу.

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