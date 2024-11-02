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15:44, 2 ноября 2024Россия

В российском регионе произошел взрыв газа

В жилом доме в Самаре произошел взрыв газа, пострадала женщина
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «СУ СК России по Самарской области»

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Самарской области в Telegram-канале.

По информации ведомства, взрыв прогремел в квартире на улице Георгия Димитрова в Кировском районе города. В результате травмы получила 75-летняя женщина, ее доставили в больницу.

По факту случившегося следователи начали проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о том, почему в доме взорвался газ, пока не приводится.

31 октября газ взорвался в пятиэтажке Черкесска. Взрыв обрушил четвертый и пятый этажи. Жертвами ЧП, по последним данным, стали пять человек, еще девять пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ЖЗЛ
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