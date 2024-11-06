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16:41, 6 ноября 2024Бывший СССР

МИД России вызвал посла Молдавии в Москве

МИД России вызвал посла Молдавии в Москве для заявления решительного протеста
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Власов Сергей / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии в Москве Лилиана Дария. Представителю Кишинева был заявлен решительный протест, сообщил МИД в Telegram.

«Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными дискриминационными действиями официального Кишинева в отношении российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. «Ленты.ру») на президентских выборах в Молдавии», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России рассказали, что перед первым туром президентских выборов в Молдавии власти республики «немотивированно отказали» в аккредитации пяти международным наблюдателям из России. Позднее, в преддверии второго тура трое российских членов миссии БДИПЧ ОБСЕ, имевших необходимую аккредитацию, получили отказ на въезд в страну в аэропорту Кишинева.

Ранее в Госдуме выборы в Молдавии назвали госпереворотом. Соответствующее заявление сделал депутат Михаил Шеремет.

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