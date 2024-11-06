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13:28, 6 ноября 2024Экономика

Москва и Подмосковье поставили новые температурные рекорды

Синоптик Леус: ночь на 6 ноября в Подмосковье оказалась самой холодной за сезон
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ночь на среду, 6 ноября, оказалась для Подмосковья самой холодной с начала месяца. О новом погодном рекорде в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По сведениям синоптика, прошедшей ночью на метеостанции в Талдоме столбики термометров опустились от отметки минус 6,6 градуса. «Это самая низкая температура, зафиксированная в Московской области в нынешнем сезоне», — отметил Леус.

По Москве разброс температур этой ночью был заметным. На метеостанции в Балчуге воздух остыл до минус 0,6 градуса, в Новой Москве и Михайловском — до 5 градусов мороза, а в Бутово температура упала до минус 5,4 градуса. В то же время в столице на базовой метеостанции ВДНХ ночью было зафиксировано 1,7 градуса ниже нуля — рекордные с начала ноября. В любом случае минусовые значения температуры вскоре вновь сменятся плюсовыми. «На этом испытания холодом заканчивается, и уже ближайшей ночью морозы покинут столичный регион», — успокоил жителей столицы Леус.

Ранее москвичам пообещали возвращение осенней погоды. Потепления стоит ждать уже после обеда в среду, 6 ноября. В течение дня столбики термометров повысятся до плюс 3-4 градусов.

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