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22:58, 5 ноября 2024Экономика

Москвичам пообещали возвращение осенней погоды

Синоптик Шувалов: со среды в Москву начнет возвращаться осеннее тепло
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

После резкого похолодания и снегопадов в Москву вернется осеннее тепло. Своим прогнозом на ближайшие дни с РБК поделился глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По данным синоптика, потепления можно ждать уже в середине среды, 6 ноября. «Нас ждет возврат к осенней погоде. Мы побыли в зиме, побудем еще один день сегодня, с утра в среду», — рассказал Шувалов. В течение дня столбики термометров повысятся до плюс 3-4 градусов. А к выходным, 9-10 октября, воздух прогреется до 6-8 градусов тепла.

Осадки в столичном регионе сохранятся на протяжении всей недели. Правда, по словам специалиста, они будут «небольшими моросящими»: ожидается мокрый снег, переходящий в слабый дождь. По мере приближения антициклона атмосферное давление в Москве и области продолжит расти и может дойти 755-757 миллиметров.

Ранее жителям мегаполиса пообещали до плюс 10 градусов к концу недели. Выше нуля температура будет держаться и ночью — столбики термометров поднимутся до плюс 2-7 градусов. Период потепления, как отмечают метеорологи, продлится не менее недели.

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