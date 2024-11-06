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20:00, 6 ноября 2024Из жизни

Мужчина разбогател на 294 миллиона рублей благодаря забывчивости

В США мужчина выиграл в лотерею 3 миллиона долларов из-за забытого дома обеда
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Dylan Nolte / Unsplash

В США житель штата Миссури выиграл в лотерею три миллиона долларов (294,7 миллиона рублей) благодаря своей забывчивости и предыдущей удаче. Об этом сообщает сайт Missouri Lottery.

Счастливчик рассказал устроителям розыгрыша, что некоторое время назад ехал на работу, и ему позвонила жена. Выяснилось, что он оставил дома приготовленный ей обед. Мужчина остановился, чтобы купить съестного в магазине по дороге.

Там его внимание привлек билет лотереи Millionaire Bucks за 30 долларов. «Обычно я не покупаю билеты по 30 долларов, но у меня было с собой 60, которые я выиграл раньше. Так что я подумал: "Почему бы и нет?"», — объяснил он. Проверив купленный билет, мужчина обнаружил, что разбогател на три миллиона долларов.

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«Я был совершенно ошарашен. Не думал, что выиграю, а потом увидел все эти нули», — описал он свое состояние в тот момент.

Мужчина также рассказал, что любит розыгрыши, и когда позвонил жене, чтобы сообщить о своей удаче, она долго отказывалась верить.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Кентукки разбогатела благодаря лотерейному билету, который ей купила тетя в качестве подарка на день рождения. Победительница призналась, что сама почти не играет в лотереи.

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