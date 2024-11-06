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19:35, 6 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили об ожидании 1,9 миллиарда евро от ЕС

Умеров: Украина ожидает получения 1,9 миллиарда евро от ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Viltvart / Shutterstock / Fotodom  

Украина ожидает получения 1,9 миллиарда евро от Европейского союза (ЕС) за счет доходов с замороженных российских активов. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

Министр назвал эти деньги средствами, которые «нужны немедленно», однако не уточнил, куда именно они пойдут.

«Мы также надеемся, что партнеры найдут возможность выделить шесть миллиардов евро из Европейского фонда мира для укрепления украинской армии на фронте», — добавил Умеров. Он также призвал ЕС инвестировать в производство дронов и боеприпасов.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал воровством решение помогать Украине за счет доходов с замороженных российских активов. Он добавил, что такая помощь идет на разжигание конфликта и поддержание коррупции.

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