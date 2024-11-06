На Западе сообщили о погрузившейся в уныние Украине после победы Трампа

Guardian: Украина после победы Трампа погрузилась в уныние и неопределенность

Украина погрузилась в уныние и неопределенность после победы Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает британская газета The Guardian.

Как утверждается в материале, Трамп может прекратить выделение военной помощи Киеву, без которой Украина рискует потерять еще больше позиций в Донбассе.

The Guardian отмечает, что в настоящий момент Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на поле боя самыми быстрыми темпами с 2022 года. Директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл допустил в разговоре с газетой, что теперь РФ «использует свое численное преимущество» на поле боя.

Ранее украинская военнослужащая Оксана Ведмидь рассказала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассматривают результаты выборов президента США как еще один вызов во все более сложной ситуации.