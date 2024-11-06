Солдат ВСУ описала разочарование от победы Трампа

NYT: солдат ВСУ назвала победу Трампа потерей надежды на лучшую поддержку

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассматривают результаты выборов президента США как еще один вызов во все более сложной ситуации. Об этом рассказала рядовая Оксана Ведмидь, находящаяся в бункере с подразделением беспилотников недалеко от Часова Яра, передает The New York Times.

«Это похоже на небольшую потерю надежды на лучшую поддержку в нашей трудной борьбе, учитывая его [нового президента США Дональда Трампа] позицию и симпатии к нашим врагам. В то же время я понимаю, что в последнее время ситуация стала настолько сложной, что даже той помощи, которую мы получили, было недостаточно, чтобы улучшить наше положение», — сказала военная.

Издание также отмечает, что многие украинские военные эксперты и представители вооруженных сил выражают недовольство Соединенными Штатами из-за медленных поставок оружия и ограничений, запрещающих его применение по целям на территории России.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский поспешил одним из первых поздравить Дональда Трампа с победой на выборах. Он заявил, что Украина как «одна из сильнейших военных держав Европы» поможет обеспечить долгосрочный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе.