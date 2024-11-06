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15:40, 6 ноября 2024Бывший СССР

Солдат ВСУ описала разочарование от победы Трампа

NYT: солдат ВСУ назвала победу Трампа потерей надежды на лучшую поддержку
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассматривают результаты выборов президента США как еще один вызов во все более сложной ситуации. Об этом рассказала рядовая Оксана Ведмидь, находящаяся в бункере с подразделением беспилотников недалеко от Часова Яра, передает The New York Times.

«Это похоже на небольшую потерю надежды на лучшую поддержку в нашей трудной борьбе, учитывая его [нового президента США Дональда Трампа] позицию и симпатии к нашим врагам. В то же время я понимаю, что в последнее время ситуация стала настолько сложной, что даже той помощи, которую мы получили, было недостаточно, чтобы улучшить наше положение», — сказала военная.

Издание также отмечает, что многие украинские военные эксперты и представители вооруженных сил выражают недовольство Соединенными Штатами из-за медленных поставок оружия и ограничений, запрещающих его применение по целям на территории России.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский поспешил одним из первых поздравить Дональда Трампа с победой на выборах. Он заявил, что Украина как «одна из сильнейших военных держав Европы» поможет обеспечить долгосрочный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе.

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