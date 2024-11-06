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13:21, 6 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах. Он рассказал, что хочет получить от нового президента США

Зеленский в поздравлении Трампа с победой на выборах намекнул на поддержку Киева
Алина Гончарова
Алина Гончарова (Редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский поспешил одним из первых поздравить Дональда Трампа с победой на выборах президента США. В своем обращении он понадеялся на плодотворное сотрудничество и помощь в разрешении конфликта с Россией.

Согласно последним данным, Трамп набрал 266 голосов выборщиков против 195 у кандидата от демократов Камалы Харрис. О победе Трампа уже объявили некоторые издания и телеканалы, в том числе республиканский Fox News.

Зеленский на этом фоне вспомнил «замечательную встречу» с Трампом в сентябре, в ходе которой они обсудили двусторонние отношения, стратегическое партнерство и «план победы».

Я ценю приверженность президента Трампа подходу «мир через силу» в глобальных вопросах. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир на Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Зеленский также заявил, что Украина с нетерпением ждет наступления эпохи сильных США под решительным руководством Трампа. Политик выразил заинтересованность в сотрудничестве с новой администрацией и заверил, что Украина, как «одна из сильнейших военных держав Европы» поможет обеспечить долгосрочный мир и безопасность в Европе и Трансатлантическом сообществе.

Фото: Brian Snyder / Reuters

В России назвали полезное качество Трампа

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что новоизбранный американский президент не любит тратить деньги.

Как бизнесмен до мозга костей он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

К таким тратам относятся и те, что связаны с поддержкой Украины. Вместе с тем Медведев заметил, что, несмотря на упрямость Трампа, система сильнее.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предрек окончание украинского конфликта весной при Трампе. Он объяснил, что Сенат и Конгресс теперь становятся республиканским. Конгрессмены будут искать возможность уличить демократов в коррупции, что во многом будет связано с украинским вопросом.

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Трамп заявил о намерении положить конец войнам

«Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить», — сказал он, выступая в своем имении в Мар-а-Лаго. Политик отметил, что Соединенные Штаты располагают сильной и мощной армией, но «в идеале» им не нужно ее использовать. Трамп при этом неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года.

Комментируя его высказывания, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что тезис о необходимости завершать конфликты предполагает, что должны быть предприняты конкретные шаги.

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