В России высказались о влиянии победы Трампа на украинский конфликт

Депутат Чепа предрек окончание украинского конфликта весной при Трампе

Весной украинский конфликт будет завершен, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказались о влиянии победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и республиканцев в целом на финансирование Украины.

«Сейчас не только Трамп побеждает, но и Сенат, и Конгресс становятся республиканским. Естественно, сейчас начнутся межпартийные разборки. Конгрессмены будут искать возможность уличить демократов в какой-то коррупции. Это во многом будет связано с украинским вопросом. Наверняка, это остановит хотя бы на какое-то время финансирование Украины», — убежден Чепа.

По словам депутата, выяснения в политических кругах США внесут неопределенность по отношению к Украине со стороны всей Европы.

Я думаю, что поставки на Украину сейчас прекратятся. Думаю, что весной все будет закончено Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. По словам политика, его успех стал «политической победой, которую прежде не знала история США», а его президентский срок еще станет «поистине золотым веком для США».

Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков из их общего числа в 538. По последним данным, Трамп набрал 267 голосов.

