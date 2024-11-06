Захарова высказалась о намерении Трампа положить конец войнам

Захарова: тезис Трампа о конфликтах должен предполагать конкретные шаги

Тезис одерживающего победу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о необходимости завершать конфликты предполагает, что должны быть предприняты конкретные шаги. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе 21-го ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Конечно, за этими тезисами должны последовать действия, конкретные действия, на что все будут ориентироваться», — сказала дипломат.

Ранее Трамп заявил о желании положить конец всем войнам за время своего президентства. Он отметил, что не собирается развязывать конфликты, а намерен их остановить.

В Соединенных Штатах завершились выборы президента. После предварительных подсчетов большинство крупных американских СМИ заявляют, что Трамп лидирует с солидным преимуществом.