Медведев: для нас полезно, что Трамп не любит тратить деньги на «прихлебателей»

Для России полезно, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, которого в Америке уже назвали новым избранным президентом, не любит тратить деньги на «прихлебателей и приживалок». Об этом, комментируя выборы в США, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Но у Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок — на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации», — написал Медведев.

По его мнению, к таким тратам относятся и те, что связаны с поддержкой Украины. Российский политик задался вопросом, сколько заставят Трампа дать на продолжение конфликта, и добавил, что, несмотря на упрямость Трампа, система сильнее.

Медведев на фоне новостей о победе Трампа на выборах заявил, что сегодня «зеленая мразь в Киеве зароется в белый порошок по уши».

Выборы в США состоялись 5 ноября, голосование завершилось в 09:00 по московскому времени закрытием избирательного пункта Адъяк на Алеутских островах — в самом западном населенном пункте Соединенных Штатов с населением около150 человек. По предварительным итогам голосования республиканец, бывший президент Дональд Трамп уже объявил о своей победе. Согласно последним данным, Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270.