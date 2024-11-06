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16:29, 6 ноября 2024Забота о себе

Нарколог назвал опасными планы вернуть спирт в стеклоомывающую жидкость

Нарколог Шуров: возвращение спирта в стеклоомывающую жидкость опасно
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Нарколог Василий Шуров оценил планы Министерства промышленности и торговли РФ вернуть метанол (технический спирт) в состав стеклоомывающей жидкости для автомобилей. В беседе с изданием «Ридус» он назвал эту идею опасной.

По словам Шурова, если в стеклоомыватель будут добавлять спирт, его могут начать употреблять люди с алкогольной зависимостью. Нарколог уточнил, что эта инициатива особенно опасна на фоне планов глав некоторых регионов ограничить продажу алкоголя до двух часов в день.

«Вернем метанол в технические жидкости и ограничим время продажи алкоголя: "поможем сельскому хозяйству путем уменьшения поголовья". Сильно это стоимость не удешевит, а опасность появится, потому что будет пахнуть спиртом», — предупредил врач.

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Минпромторг, по данным российских СМИ, готов рассмотреть вопрос о возвращении метанола в состав стеклоомывающих жидкостей. Запрет ввели еще в 2000 году из-за применения метанола в производстве алкогольного суррогата. Снятие запрета, уверены участники рынка, поможет российским производителям метанола на фоне западных санкций и не навредит, поскольку контрафакт сейчас легче контролировать, чем 20 лет назад.

Ранее врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил, что мнение о неизлечимости женского алкоголизма является заблуждением. При этом, отметил он, в женском организме меньше ферментов, расщепляющих алкоголь, чем в мужском.

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