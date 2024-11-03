Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:02, 3 ноября 2024Забота о себе

Нарколог развеял главный миф о женском алкоголизме

Нарколог Исаев назвал мифом мнение о неизлечимости женского алкоголизма
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alfonso Scarpa / Unsplash

Врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев заявил, что мнение о якобы неизлечимости женского алкоголизма является заблуждением. Главный миф о женском алкоголизме специалист развеял в беседе с «Лентой.ру».

«Не существует отдельных диагнозов "женский алкоголизм" и "мужской алкоголизм", алкоголизм не делится по гендерному признаку. Соответственно, алгоритм лечения алкоголизма будет одинаковым, вне зависимости от пола. Однако разница действительно существует. Любой алкоголь для женщин опаснее, чем для мужчин. Во-первых, в женском организме меньше ферментов, расщепляющих алкоголь, чем в мужском. Во-вторых, алкоголь в женском организме растворяется лучше, так как в нем на 10 процентов больше воды», — рассказал Исаев.

Женщины чаще сталкиваются с социальным давлением и стигмой. Это сильно затрудняет признание проблемы, поэтому женщины дольше скрывают проблему и обращаются за помощью значительно позже, чем мужчины, когда заболевание уже сильно прогрессирует

Руслан Исаев врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева

Специалист также подчеркнул, что лечение алкоголизма у женщин может быть сложнее и занимать чуть больше времени, чем у мужчин. «Но, безусловно, все алгоритмы — общие, и женский алкоголизм лечится с тем же успехом, что и у мужчин», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее главный врач клиники психиатрии и наркологии «Центр Здоровья», кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт Игорь Новицкий развеял мифы об алкоголизме. Он отметил, что мнения о пользе алкоголя и о возможности избежать формирования зависимости являются ошибочными.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023

«Опираясь на мой 22-летний опыт психиатра-нарколога, удивительно, но и сами зависимые сохраняют недостаточно объективное представление воздействия алкоголя на свое психическое и физическое здоровья. Пожалуй, только ближайшие родственники могут представить наиболее полную картину последствий употребления», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянина депортировали из Турции за фото женщины в метро. В чем его обвиняют?

      В России допустили использование списанных спутников НАТО для связи в зоне СВО

      Медведев предсказал правление семьи Обамы при победе Харрис

      Медведев отшутился на вопрос о существовании инопланетян

      Медведев оценил технику Apple

      Экс-подполковник СБУ допустил причастность брянской ДРГ ВСУ к трагедии в Крокусе

      Нарколог развеял главный миф о женском алкоголизме

      Медведев засомневался в способности Трампа завершить конфликт на Украине

      Медведев оценил значение выборов в США для России

      В Турции назвали условие справедливого разрешения конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше