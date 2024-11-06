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16:08, 6 ноября 2024Экономика

Названы причины подорожания сливочного масла в России

Главный фактор подорожания сливочного масла — увеличение издержек производителей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Среди факторов, влияющих на подорожание сливочного масла в России, можно выделить главный. Речь идет об увеличении издержек производителей продукта. Об этом Absatz рассказал гендиректор союза «Росмолоко» Артем Белов.

По его словам, издержки выросли по трем причинам. Во-первых, нужно учитывать рост цен на молоко, которое за год подорожало на 20 процентов. Во-вторых, из-за дефицита сотрудников оставшимся сотрудникам пришлось увеличивать зарплаты: за год они выросли почти на четверть (24 процента). В-третьих, нужно учитывать рост тарифов на воду и электричество: с лета они увеличились на 10 процентов.

Со своей стороны зампред правления ассоциации производителей и поставщиков «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов указал, что на рост стоимости сливочного масла влияют и факторы, напрямую не связанные с его производством. Речь идет о логистике и хранении, которые за год стали дороже на 35 процентов. Также свою роль сыграл рост цен на упаковку: она подорожала на 10-15 процентов.

Не может не сказываться и ценовая политика продуктовых сетей. «Средняя стоимость сливочного масла в оптовых закупках составляет чуть более 606 рублей за килограмм. В розничном же сегменте она превышает 1040 рублей», — отметил Леонов. Он констатировал, что в этом случае наценка составляет 70 процентов. При этом сами торговые сети обвиняют в росте цен производителей.

Ранее Леонов говорил, что розничные наценки на сливочное масло в России к середине октября 2024 года достигли 70 процентов. По его словам, резкий рост цен спровоцировало увеличение себестоимости производства, а также взлет расходов на логистику, сырье и упаковочные материалы.

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