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19:32, 6 ноября 2024Забота о себе

Некоторым россиянам посоветовали пройти колоноскопию

Гастроэнтеролог Смирнова: при примеси крови в кале нужно пройти колоноскопию
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Во время колоноскопии врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой и ободочной кишки при помощи эндоскопа, рассказала врач-гастроэнтеролог Марина Смирнова. В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала некоторым россиянам пройти колоноскопию.

Врач объяснила, что исследование дает возможность увидеть тонус кишечника и состояние его слизистой, а также сделать биопсию подозрительных участков. Процедура позволяет выявлять новообразования, а также другие серьезные заболевания, например, язвенный колит или болезнь Крона, а также врожденные аномалии, перечислила Смирнова.

Людям старше 55 лет колоноскопию рекомендуется проводить раз в десять лет, отметила она. Если же в семье были случаи рака, эту диагностику нужно начать делать на 10 лет раньше, чем возраст, в котором заболевание было выявлено у родственника. Также гастроэнтеролог сообщила, что колоноскопия показана пациентам, у которых есть примеси крови, слизи или гноя в кале, людям с хроническими запорами или диареей, болями в области кишечника, вздутиями живота или при необоснованном повышении температуры.

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К симптомам, которые могут стать показаниями к процедуре, она отнесла необъяснимую потерю веса, анемию и ощущения инородного тела в прямой кишке, выявленные новообразования в кишечнике. «Кроме того, процедура позволяет оценить, насколько эффективным было лечение, провести скрининг рака толстого кишечника, а в случае метастазов обнаружить первичную опухоль», — заключила Смирнова.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Логинов объяснил, почему нужно регулярно есть изюм. По его словам, этот продукт богат множеством витаминов.

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