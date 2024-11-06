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09:02, 6 ноября 2024Наука и техника

Обнаружена польза кетогенной диеты

Cell Reports: кетогенная диета смягчила рассеянный склероз
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что кетогенная диета полезна тем, что может смягчить симптомы рассеянного склероза у мышей за счет воздействия на кишечник и его микробиом. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

Основываясь на мышиной модели рассеянного склероза, исследователи показали, что кетоновые тела, такие как β-гидроксибутират (βГБ), способствуют уменьшению тяжести заболевания. Кетоновые тела обеспечивают клетки энергией и способны воздействовать на иммунную систему, изменяя ее активность.

Команда провела исследование с мышами, которые были переведены на диету с высоким содержанием жиров и кетоновых тел. У мышей, которые не могли естественным образом вырабатывать βГБ, наблюдалось более сильное воспаление. Когда диета была дополнена βГБ, состояние мышей улучшалось.

Дальнейший анализ показал, что βГБ побуждал кишечную бактерию Lactobacillus murinus производить индол-молочную кислоту (ILA), метаболит, который подавлял активацию T-хелперов 17 – клеток, участвующих в воспалении при рассеянном склерозе. Секвенирование генома и масс-спектрометрия подтвердили, что L. murinus отвечает за выработку этого метаболита.

В ходе эксперимента мыши с рассеянным склерозом лечились либо ILA, либо самой бактерией L. murinus, что приводило к улучшению симптомов. Это дало возможность ученым предположить, что такие эффекты могут быть достигнуты и у людей с использованием диетических добавок.

Авторы отмечают, что, несмотря на перспективные результаты, необходимо провести тестирование на людях. Исследователи надеются, что этот подход предложит альтернативу строгой диете, предоставляя людям с аутоиммунными заболеваниями более доступный метод лечения.

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