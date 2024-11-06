Отношениям России и США предрекли потепление при Трампе

Политолог Ордуханян допустил улучшение отношений России и США при Трампе

Отношения России и США при новом президенте Дональде Трампе стартуют с крайне низкой базы, потому можно с уверенностью говорить о перспективе их потепления, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он добавил, что в лице республиканцев в США победила «антироссия», но проиграла русофобия.

«Говоря о динамике отношений России и США нужно понимать, что мы стартуем с ситуации ниже плинтуса, так что тут можно смело говорить о перспективе улучшения. В Штатах сейчас победила антироссия, и это хорошо. Потому что антироссия победила русофобию, которую Америка не может себе позволить», — сказал политолог.

Тем не менее, Ордуханян призвал не строить иллюзий относительно новых отношений США и России. Предвыборные заявления Трампа, по его мнению, стоит поделить несколько раз и смотреть только на сухой остаток. Им, по мнению политолога, является начало диалога.

Появляется платформа для диалога, и это лучшее, чего мы можем ожидать. Диалог начнется с того, что Трамп продаст Украину со всеми вытекающими последствиями и акцентом на Тихоокеанском регионе Рафаэль Ордуханян политолог

«Трамп понимает, что "Make America Great Again" — это экономика. Это тарифы, пошлины, санкции. Это возвращение предприятий в Америку, дешевая электроэнергия и так далее. Он будет решать проблему с Китаем, понимая, что именно Китай его настоящий оппонент. А с нами Трамп постарается как можно быстрее закрыть вопросы», — считает Ордуханян.

Политолог подчеркнул, что нормализация отношений стран всегда начинается с экономики и культурного объекта. Он напомнил, что даже даже, когда Советский Союз еще не был признан, в США уже ездили российские писатели и артисты. Похожая ситуация наблюдалась даже в период Холодной войны.

«Начинается с этого. И, надеюсь, будет хорошая база для различных гуманитарных проектов. Постепенно, подобное сотрудничество будет расширяться, а затем и политические диалог может дать толчок к чему-то новому. Надеемся на это, впрочем, не строя иллюзий», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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