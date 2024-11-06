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14:07, 6 ноября 2024Путешествия

Пассажир с астмой уронил ингалятор в самолете, потерял сознание и не выжил

Пассажир с астмой потерял сознание на рейсе British Airways и не выжил
Алина Черненко

Фото: Orawan Pattarawimonchai / Shutterstock / Fotodom

У пассажира с астмой начался приступ на рейсе авиакомпании British Airways, после чего он потерял сознание и не выжил. Об этом пишет The Independent.

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Лондона в Нью-Йорк в июне 2023 года, но спустя год семья 25-летнего Шимона Брейера решила подать на перевозчика в суд. В своем иске брат молодого человека утверждает, что задыхавшийся пассажир умолял о помощи, однако бортпроводники не смогли оперативно ее оказать.

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При этом ранее в публикациях о трагедии сообщалось, что Брейер во время полета уронил свой ингалятор на пол и не смог им воспользоваться в критической ситуации. Кроме того, утверждалось, что члены экипажа пытались реанимировать потерявшего сознание путешественника, но безуспешно.

По словам адвоката брата Брейера, то, что авиакомпания пытается обвинить в произошедшем невинную жертву, «шокирующе и позорно». British Airways пока не ответила за запросы журналистов о комментариях.

В ноябре 2023 года стюардесса авиакомпании Delta Air Lines отказала в помощи пассажиру-подростку с опасной для жизни аллергией на орехи. Семье путешественника пришлось покинуть самолет и купить билеты на другой рейс.

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