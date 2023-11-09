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20:19, 9 ноября 2023Путешествия

Стюардесса отказала в помощи подростку с опасной аллергией и унизила его

Стюардесса Delta Air Lines отказала в помощи подростку с аллергией на орехи

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стюардесса авиакомпании Delta Air Lines отказала в помощи пассажиру-подростку с опасной для жизни аллергией на орехи и унизила его. Об этом сообщает Insider.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Сан-Диего в Нью-Йорк. Мать и сестра подростка летели вместе с ним и заранее уведомили перевозчика о проблеме со здоровьем мальчика. Несмотря на это, во время посадки один из бортпроводников отказался отменять подачу орехов в полете, заявив, что семья может покинуть самолет.

Подросток заявил, что почувствовал себя униженным, когда выходил из самолета. Его мать и сестра в это время плакали. Им пришлось провести еще две ночи в Сан-Диего и потратить деньги на гостиницу и замену билетов.

Ранее пассажирка авиакомпании Eurowings была вынуждена скупить все пачки орехов в самолете из-за тяжелой формы аллергии. Покупка обошлась ей в три раза дороже самого билета.

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      Зарина Дзагоева
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