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14:07, 6 ноября 2024Россия

Потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область превысили 30 тысяч

МО: ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 30 тысяч бойцов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента вторжения в Курскую область потеряли более 30 тысяч солдат. Такие цифры журналистам назвали в Минобороны России.

Помимо личного состава за время боев в российском регионе противник лишился 184 танков, 40 пусковых систем залпового огня, среди которых 17 были сделаны в США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 59 станций радиоэлектронной борьбы, четыре радиолокационные станции противовоздушной обороны и 13 инженерных машин разграждения.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается

Минобороны России

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовит войска к выходу из Курской области. По ее словам, Сырский при этом умолчал о территориальных потерях Украины в Донецкой народной республике и в Харьковской области за время операции.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Поселок Коренево, за которое велись одни из самых ожесточенных боев, силам ВСУ взять не удалось.

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