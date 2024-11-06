Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:46, 6 ноября 2024Силовые структуры

Против обстрелявших магазин в Курской области украинских боевиков возбудили дело

СК возбудил дело об убийстве против боевиков, обстрелявших магазин под Курском
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военные следователи возбудили уголовное дело против украинских боевиков, причастных к обстрелу продуктового магазина в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Боевикам вооруженных формирований Украины (ВФУ), иных украинских военизированных групп и участникам наемнических формирований вменяют расправу и покушение на нее, умышленное повреждение чужого имущества, террористический акт, незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти и незаконное пересечение государственной границы России.

По данным следствия, все произошло в воскресенье, 3 ноября. Украинские боевики совершили подрыв продуктового магазина, расположенного в слободе Белая Беловского района, при помощи дрона с прикрепленным к нему взрывным устройством.

В результате их действий трое местных жителей получили ранения. Также было повреждено здание магазина и пять автомобилей.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении боевиков ВФУ и других украинских военизированных групп после обстрела сахарного завода в Курской области.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы говорим о недружественной стране». В Кремле порассуждали о победе Трампа и возможных поздравлениях

      Победа Трампа — главная тема в мире прямо сейчас. Что о ней думают на Западе и как она повлияет на ситуацию в мире?

      Американист раскритиковал «российскую трампоманию»

      Россияне стали массово ездить в Европу

      Европу предупредили о последствиях «избавления» от российского газа

      Известный демократ описал победу Трампа фразой «нам надрали зад»

      Путин назвал влияющий на освоение российской Арктики фактор

      Предсказано будущее цен на аренду квартир в России

      Против обстрелявших магазин в Курской области украинских боевиков возбудили дело

      Американист назвал три причины поражения Харрис на выборах президента США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше