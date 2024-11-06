Против обстрелявших магазин в Курской области украинских боевиков возбудили дело

СК возбудил дело об убийстве против боевиков, обстрелявших магазин под Курском

Военные следователи возбудили уголовное дело против украинских боевиков, причастных к обстрелу продуктового магазина в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Боевикам вооруженных формирований Украины (ВФУ), иных украинских военизированных групп и участникам наемнических формирований вменяют расправу и покушение на нее, умышленное повреждение чужого имущества, террористический акт, незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти и незаконное пересечение государственной границы России.

По данным следствия, все произошло в воскресенье, 3 ноября. Украинские боевики совершили подрыв продуктового магазина, расположенного в слободе Белая Беловского района, при помощи дрона с прикрепленным к нему взрывным устройством.

В результате их действий трое местных жителей получили ранения. Также было повреждено здание магазина и пять автомобилей.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении боевиков ВФУ и других украинских военизированных групп после обстрела сахарного завода в Курской области.