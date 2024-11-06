Путин исключил экс-замглавы Минобороны Иванова из набсовета фонда помощи бойцам СВО

Путин исключил экс-замглавы МО Иванова из набсовета фонда «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин исключил из наблюдательного совета (набсовета) фонда «Защитники Отечества», занимающегося помощью бойцам специальной военной операции, экс-замглавы Минобороны (МО) Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Указ с подписью главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Президент также исключил из набсовета внештатного советника премьер-министра России Олега Матыцина, председателя Синодального отдела Русской православной церкви епископа Пантелеимона и главу Республики Алтай Андрея Турчака.

Этим же документом Путин включил в состав наблюдательного совета фонда первого зампреда Совфеда Владимира Якушева, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и министра спорта Михаила Дегтярева.

Ранее президент включил в состав Совбеза России своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жогу, который занял место исключенного из совета экс-полпреда УрФО Владимира Якушева.