Путин включил своего представителя в УрФО Жогу в состав Совбеза

Президент Путин включил полпреда УрФО Жогу в состав Совбеза России

Президент России Владимир Путин включил в состав Совбеза страны своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жогу. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в список членов Совета безопасности. Предшественника Жоги, экс-полпреда УрФО Владимира Якушева, исключили из членов совета 30 сентября.

Президент России Владимир Путин назначил Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе 2 октября.

Позже Жога заявил, что в первую очередь ему нужно познакомиться с уже работающим аппаратом полпреда. При этом он предупредил, что возьмет с собой личных помощников, которым уже известен его график и стиль работы.