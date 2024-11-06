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19:27, 6 ноября 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин изнасиловал дочь сожительницы и получил 14 лет колонии

Житель Хакасии получил 14 лет колонии за изнасилование дочери сожительницы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Саяногорский городской суд Хакасии приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Бейского района за изнасилование 13-летней дочери сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Саяногорского суда республики.

Следствие и суд установили, что вечером 29 марта 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения надругался дома над девочкой-подростком, используя ее беспомощное состояние. Его признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

С мужчины также взыскали 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Известно, что ранее он был судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Вологде мужчина получил срок за изнасилование и расправу над прохожей в 2006 году.

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