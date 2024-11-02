Россиянин получил срок за изнасилование и расправу над прохожей в 2006 году

Вологодский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима мужчину по делу о насилии и расправе над прохожей 18 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов области.
Следствие и суд установили, что в ночь на 31 мая 2006 года фигурант, которому на тот момент было 19 лет, в состоянии алкогольного опьянения познакомился на улице с 23-летней девушкой. Молодой человек задумал ее изнасиловать, для чего напал на нее между домами.
После совершения преступления против половой неприкосновенности молодой человек отвел ее к дому, где потерпевшая заявила о намерении обратиться за помощью. Тогда фигурант достал нож и нанес ей множество ударов в грудь. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Было возбуждено уголовное дело, однако найти причастного тогда не смогли.
Установить его личность удалось в 2024 году благодаря экспертным исследованиям — им оказался 37-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за корыстные преступления. В суде он признал вину в расправе, заявив, что она была совершена на фоне ссоры.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае будут судить мужчину за изнасилование и расправу над малолетней 33 года назад.