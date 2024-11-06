Росгвардия поймала создавших подпольную нарколабораторию в российской деревне иностранцев

Под Смоленском поймали иностранцев, создавших нарколабораторию в нежилой деревне

Под Смоленском силовики при поддержке регионального СОБР Росгвардии поймали двух 38-летних иностранцев, которые создали подпольную нарколабораторию в нежилой деревне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, задержанные организовали незаконное производство синтетических наркотиков в созданной в надворной постройке лаборатории, на участке в деревне Лахтеево. В отношении них возбуждено уголовное дело.

По информации правоохранителей, прибывшие на место оперативники провели обыск. В результате были обнаружены и изъяты 11 20-литровых емкостей и две 10-литровых емкости с жидкостью, предположительно это прекурсор наркотических средств, а также 31 пластиковый контейнер с веществом белого цвета и 21 сверток с неизвестным веществом.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержаны четверо наркодельцов, которые создали нарколабораторию в гаражном боксе и изготовили в ней 31 килограмм синтетических наркотиков.