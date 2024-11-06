Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:07, 6 ноября 2024Наука и техника

Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров

Савельев: Россия вернется к созданию сверхзвуковых пассажирских самолетов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Milan Nykodym / Wikimedia

Россия может вернуться к созданию сверхзвуковых пассажирских самолетов в ближайшее время. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев, передает ТАСС.

Он напомнил, что в СССР строили сверхзвуковые лайнеры Ту-144, которые совершали пассажирские рейсы, а в Европе был создан аналогичный самолет Concord.

«Самолеты немножко обогнали свое время в тот период, но мы к этому вернемся, потому что за этим будущее. Конечно, летать даже на Дальний Восток неприятно — все-таки 8 или 9 часов в полете — это долго. Поэтому, я думаю, это ближайшее будущее, и мы с вами тоже его застанем», — сказал Савельев в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

Материалы по теме:
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022
«А ты вместо бомб смог бы людей возить?» Как в СССР создали сверхзвуковой пассажирский самолет, опередивший «Конкорд»
«А ты вместо бомб смог бы людей возить?»Как в СССР создали сверхзвуковой пассажирский самолет, опередивший «Конкорд»
4 августа 2024

Сверхзвуковой Ту-144 совершил первый полет в 1968 году. Самолет с четырьмя двигателями НК-144А развивал скорость до 2500 километров в час. До завершения коммерческой эксплуатации Ту-144 в 1978 году экипажи выполнили 55 рейсов.

В марте 2023 года стало известно, что минобороны США выбрало австралийскую аэрокосмическую компанию Hypersonix Launch Systems для создания высокоскоростного самолета, предназначенного для отработки гиперзвуковых технологий. Самолет будут разрабатывать в рамках программы Hypersonic and High-Cadence Airborne Testing Capabilities (HyCAT).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США составили «список мести» Трампа. Чьи имена вошли туда?

      Звезда «Дома-2» показала внешность после удаления филлеров

      Украинский депутат назвал единственное условие для проведения выборов в стране

      В России захотели построить арабские универмаги

      Российская чиновница отвергла обвинения в бросании пакета с бутылками в стюардессу

      Сторонники права на аборт победили в семи штатах США

      Раскрыт рекордный бюджет нового фильма с Тимоти Шаламе

      В Кремле ответили на вопрос о будущем президенте России

      Россиян предупредили о рисках покупки квартир в «черную пятницу»

      Россияне увидят «Бобровую луну»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше