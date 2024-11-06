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09:17, 6 ноября 2024Экономика

Россиянам рассказали о способе «разморозки» накопительной пенсии

Эксперт Пальшина: «разморозить» накопительную пенсию можно до 30 ноября
Вячеслав Агапов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Чтобы воспользоваться средствами накопительной пенсии уже в 2025 году, необходимо до 30 ноября перевести их в программу долгосрочных сбережений (ПДС). О способе «разморозки» денег рассказала «Известиям» эксперт «СберНПФ» Алла Пальшина.

Воспользоваться накопленным смогут те, кто поспешит подать заявление на перевод. Так они получат средства на ПДС счета в 2025 году. Прочим придется ждать поступления средств на счет уже в 2026-м. Однако быстро перевести деньги можно лишь в рамках одного фонда.

«Если же вы хотите оформить перевод средств накопительной пенсии в ПДС в другом негосударственном пенсионном фонде, то путь усложняется. Сначала необходимо заключить с желаемым фондом договор об обязательном пенсионном страховании, а также подать в Социальный фонд России заявление о смене фонда. И только когда все процедуры завершатся, а деньги поступят в выбранный НПФ, можно подавать заявление на перевод средств накопительной пенсии в ПДС», — пояснила эксперт.

Если сумма средств накопительной пенсии превышает 351 тысячу рублей, их выплатят в виде доплаты к основной пенсии — в размере порядка тысячи рублей в месяц. Перевод накопительной пенсии в ПДС позволяет получить всю сумму сразу без ограничений через 15 лет участия в программе или забрать деньги частями, причем срок можно выбрать самостоятельно. Деньги можно будет потратить на лечение, получать до 36 тысяч рублей государственной поддержки и оформлять налоговый вычет на взносы до 400 тысяч рублей в год.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал текущий формат индексации пенсий не дающим российским пенсионерам надежды на достойный уровень жизни. Реальный рост стоимости востребованных у этой категории граждан товаров и услуг растет все равно быстрее, отметил он. По его словам, основная часть выплат у пенсионеров уходит на лекарства и коммунальные услуги, из-за чего денег на полноценное питание уже не хватает. Проблемы с питанием приводят к ухудшению здоровья, что заставляет тратить больше средств на лекарства, и из этого замкнутого круга не выбраться.

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