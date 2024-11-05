Пенсии в России назвали не дающими достойного уровня жизни

Аналитик BitRiver Антонов: рост пенсий не обеспечит пенсионерам достойную жизнь

Текущий формат индексации пенсий не дает российским пенсионерам надежды на достойный уровень жизни, потому что реальный рост стоимости востребованных у этой категории граждан товаров и услуг растет все равно быстрее. Об этом в комментарии изданию «Газета.Ru» рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, основная часть выплат у пенсионеров уходит на лекарства и коммунальные услуги, из-за чего денег на полноценное питание уже не хватает. Проблемы с питанием приводят к ухудшению здоровья, что заставляет тратить больше средств на лекарства.

Таким образом, подчеркнул эксперт, создается замкнутый круг, из которого при текущем уровне пенсий не выбраться. Отдельно претензии у Антонова вызвала сложность пенсионной системы и частая смена схемы, из-за которой граждане не понимают, каких будущих выплат ждать.

В первую очередь аналитик призвал привязать размер пенсий к реальному росту цен на товары первой необходимости, а также пересмотреть балльную систему и разморозить накопительную часть пенсии. Без них плановой индексации в 2025 году окажется слишком мало.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года страховые пенсии вырастут на 7,3 процента, что соответствует прогнозу инфляции по итогам года от Минэкономразвития. Глава Социального фонда России Сергей Чирков отметил, что на эти цели выделят 106 миллиардов рублей. Вместе с тем Центробанк в октябре обновил свой прогноз по инфляции до 8-8,5 процента.