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08:01, 6 ноября 2024Экономика

Россияне бросились покупать новые автомобили

«Автостат»: в октябре продажи новых легковых машин в России выросли на 13,5 %
Вячеслав Агапов

Фото: Pixabay

В октябре продажи новых легковых машин в России выросли на 13,5 процента. О том, что россияне бросились покупать машины, со ссылкой на исследование «Автостат» сообщает «Коммерсантъ».

За месяц рынок легковушек установил новый рекорд за 3,5 года. Всего было продано 171,18 тысячи новых автомобилей. За месяц показатели прибавили 13,5 процента, а в годовом выражении они выросли на 52,4 процента. С начала года на рынке реализовали 1,33 миллиона машин (прирост составил 59,8 процента).

Такие результаты, объясняют аналитики, связаны с включением в статистику машин, проданных в конце сентября и ожиданием дальнейшего роста цен. Во многом их обеспечила первая неделя месяца, за которую реализовали почти 50 тысяч автомобилей (лучший показатель 2024-го). На показатели повлияло желание россиян купить автомобиль, ввезенный до индексации ставки утильсбора с 1 октября, добавил аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов.

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Лидером рынка остались отечественные автомобили. Продажи продукции «АвтоВАЗа» составили 44,8 тысячи автомобилей (плюс 30 процентов в годовом выражении). Вторым по популярности стал китайский бренд Haval — продали 23,8 тысячи штук (плюс 85,6 процента) В тройку лидеров вошла китайская Geely с результатом 17,16 тысячи проданных машин (плюс 65,7 процента). Пятерку самых популярных замкнули «китайцы» Chery и Changan — 15,14 и 10,98 тысячи (плюс 39,4 и 71,8 процента) машин соответственно.

В конце октября участники круглого стола Комитета по регламенту и парламентской деятельности Совета Федерации (Совфеда) предложили запретить в России продажу растаможенных на физлиц автомобилей. Идею выдвинули в связи с недостаточным уровнем защищенности потребителей, приобретающих новые импортные автомобили у дилеров. По словам главы Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олега Павлова, такая практика позволяет дилерам избежать ответственности в случае каких-либо поломок или выявления дефектов после продажи автомобиля.

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