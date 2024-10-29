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12:05, 29 октября 2024Экономика

В России предложили ввести запрет на продажи одного вида машин

«Известия»: в России предложили запретить продажи растаможенных на физлиц авто

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Участники круглого стола Комитета по регламенту и парламентской деятельности Совета Федерации (Совфеда) предложили ввести в России запрет на продажи растаможенных на физлиц автомобилей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Вышеуказанное предложение было озвучено 9 октября. По итогам мероприятия участники круглого стола 25 октября подготовили обращение в адрес правительства и в Минпромторг в связи с недостаточным уровнем защищенности потребителей, приобретающих новые импортные автомобили у дилеров.

Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов заявил, что сейчас на российском авторынке сложилась негативная ситуация. По его словам, дилеры при ввозе дорогих машин растаможивают их на физических лиц. В результате подобные машины продаются в салонах, но фактически не принадлежат компании, которая импортировала их в Россию.

Подобная практика, добавил он, позволяет дилерам избежать лишней для себя ответственности в случае каких-либо поломок или выявления дефектов на автомобиле после продажи. «Гарантия на такие транспортные средства не распространяется или дается частично, что нарушает права потребителей», — резюмировал эксперт.

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Запрет на продажи подобного вида машин, по его мнению, поможет исправить негативную ситуацию на российском авторынке. Речь идет в том числе о запрете реализовывать автомобили по договорам поручения. Для этого потребуется внести соответствующие изменения в Правила продажи товаров. Сейчас подобные договоры позволяют юридическим лицам действовать от лица физических, оставляя доверителю всю ответственность по сделке, в том числе по вопросам качества продаваемых машин. Подобную практику необходимо пресекать, считают участники рынка.

С начала октября ввозить иностранные автомобили в Россию стало гораздо дороже. Утилизационный сбор на подобные транспортные средства увеличился на 70-85 процентов в зависимости от категории поставляемых в страну машин. С 1 октября, в частности, ставка для новых легковых автомобилей с двигателями объемом до одного литра, которые привезли в Россию для перепродажи, увеличилась с 81,2 до 150,2 тысячи рублей, а для авто с моторами до двух литров — с 306 до 556,2 тысячи. В свою очередь, коэффициент для моделей с агрегатами до трех литров подняли с 844,8 тысячи до 1,56 миллиона. На этом фоне эксперты спрогнозировали подорожание новых машин в России на 5-10 процентов в ближайшие несколько месяцев.

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