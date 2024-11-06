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17:34, 6 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин полгода избивал двух малолетних сыновей и получил срок

В Пермском крае суд дал почти 4 года колонии отцу, избивавшему сыновей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В городе Краснокамск Пермского края суд приговорил 39-летнего местного жителя к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима за избиение детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что с июня 2023-го по январь 2024 года мужчина допускал жестокое обращение по отношению к десятилетним сыновьям, регулярно нанося им удары по малозначительным поводам. Известно, что ранее он был судим.

Мужчину признали виновным по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении двух лиц») и статье 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним») УК РФ. Детей передали под опеку родственникам.

Ранее сообщалось, что суд в Кемерово дал 4,5 года колонии мужчине, выкинувшему дочь из окна.

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