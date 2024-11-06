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09:46, 6 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин получил 15-летний срок за насилие над малолетней дочерью и ее подругой

Екатеринбуржец сел на 15 лет в колонию за насилие над дочерью и ее подругой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Свердловский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 44-летнего местного жителя Андрея Малышева за сексуальное насилие над малолетней дочерью и ее подругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Он будет отправлен в колонию строгого режима. Ему запрещено после отбытия наказания заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на семь лет.

Как установил суд, в марте 2023 года екатеринбуржец пригласил к дочери соседскую девочку. Через некоторое время родители заметили ее странное поведение. На вопросы взрослых она ответила, что у соседей играли с дядей во взрослые игры.

Вину подсудимый не признал, однако следствие предоставило суду убедительные доказательства его причастности к преступлению.

23 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге 38-летний мужчина домогался 13-летней падчерицы. Она рассказала о произошедшем бабушке, а та обратилась в полицию. Мужчина признал вину.

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